الأهلي مستعد لتقديم 30 مليون يورو لضم رياض محرز

تأمل إدارة النادي الأهلي في حسم صفقة نجم مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي في طريقه لضم رياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ إلا أن إدارة الأهلي متمسكة بالحصول على خدماته.

وأشار الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، إلى أن رياض محرز وافق على جميع الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، حيث اتفق مع الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وسيحصل على 30 مليون يورو في الموسم.

ولفت نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الأحد، إلى أن الإدارة الأهلاوية على استعداد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 30 مليون يورو لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لحسم الصفقة سريعًا.

وتُشير كافة التقارير إلى أن النادي الأهلي في طريقه لحسم صفقة رياض محرز، وتتفاعل الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع “تويتر”، حيث تُشيد بإمكانيات النجم الجزائري وتترقب الإعلان الرسمي عن التعاقد معه.

محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.