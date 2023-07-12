الأهلي مهتم بالتعاقد مع نجم نابولي

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لضم مزيد من الصفقات العالمية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

الأهلي يفاوض زيلينسكي

وأكد الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن النجم البولندي بيور زيلينسكي، اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي هذا الصيف، حيث يحظى باهتمام كبير من النادي الأهلي الذي تقدم بعرض رسمي.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يفاوض زيلينسكي، خاصة أن عقده ينتهي مع نابولي في عام 2024، ولا يوجد أي اتفاقات حاليًا بشأن التجديد، ما يسهل من انتقاله لدوري روشن السعودي الذي يضم العديد من النجوم العاميين حاليًا.

ولفت الصحافي الإيطالي، إلى أن نادي لاتسيو مهتم أيضًا بالتعاقد مع نجم نابولي، ويرى مسؤوليه أنه البديل المناسب للاعب ميلينكوفيتش سافتيش الذي اقترب من الرحيل، إلا أن النادي الجنوبي يطلب 25 مليون يورو للموافقة على رحيله.

تدعيم صفوف الراقي

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين عالميتين هذا الصيف، حيث ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتطمح الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، ومصالحة الجماهير بعد الهبوط الصادم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي.