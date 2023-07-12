Icon

سافيتش يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال Icon عائدات أوبك من تصدير النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها Icon ضبط 3 مروجين وإحباط تهريب القات في رنية والعارضة Icon جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة Icon تشيلسي يسعى لرحيل أوباميانج إلى دوري روشن Icon 63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في نيويورك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية Icon أرقام عبدالعزيز البيشي قبل الانتقال لضمك Icon انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه هذا الصيف

الأهلي مهتم بالتعاقد مع نجم نابولي

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
الأهلي مهتم بالتعاقد مع نجم نابولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لضم مزيد من الصفقات العالمية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

الأهلي يفاوض زيلينسكي

وأكد الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن النجم البولندي بيور زيلينسكي، اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي هذا الصيف، حيث يحظى باهتمام كبير من النادي الأهلي الذي تقدم بعرض رسمي.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يسعى لضم سفيان أمرابط

الأهلي يسعى لضم سفيان أمرابط

الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل

الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل

نجم نابولي زيلينسكي
زيلينسكي

وأشار إلى أن النادي الأهلي يفاوض زيلينسكي، خاصة أن عقده ينتهي مع نابولي في عام 2024، ولا يوجد أي اتفاقات حاليًا بشأن التجديد، ما يسهل من انتقاله لدوري روشن السعودي الذي يضم العديد من النجوم العاميين حاليًا.

ولفت الصحافي الإيطالي، إلى أن نادي لاتسيو مهتم أيضًا بالتعاقد مع نجم نابولي، ويرى مسؤوليه أنه البديل المناسب للاعب ميلينكوفيتش سافتيش الذي اقترب من الرحيل، إلا أن النادي الجنوبي يطلب 25 مليون يورو للموافقة على رحيله.

نجم نابولي زيلينسكي
زيلينسكي

تدعيم صفوف الراقي

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين عالميتين هذا الصيف، حيث ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتطمح الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، ومصالحة الجماهير بعد الهبوط الصادم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

فيرمينو
فيرمينو في المران – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة