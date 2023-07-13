الأهلي مهتم بضم نجم آرسنال

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لضم مزيد من الصفقات العالمية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بأحد نجوم آرسنال الإنجليزي.

الأهلي يستهدف ضم توماس بارتي

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الخميس، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع الغاني توماس بارتي، لتمثيل صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وارتبط اسم توماس باريس خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث أكدت تقارير تلقيه أكثر من عرض، بجانب اهتمام ناديي يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي بالتعاقد معه.

وتطمح إدارة الأهلي في تدعيم الفريق بصفقات مميزة، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، ومصالحة الجماهير بعد الهبوط الصادم إلى دوري يلو، حيث ضمت حارس تشيلسي، إدوارد ميندي ونجم ليفربول، روبرتو فيرمينو.

بارتي مع آرسنال

وكان بارتي صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد عقده حتى عام 2025، إلا أنه اقترب من مغادرة صفوفه هذا الصيف.

وشارك توماس بارتي في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط.