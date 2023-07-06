Icon

إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة Icon عرض سعودي أمام باولو ديبالا Icon ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل Icon بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا Icon وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي Icon واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية Icon قرار عراقي بشأن حارق المصحف Icon الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض Icon أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تحضيرًا لمنافسات دوري روشن

الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد اليوم

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، مساء اليوم الخميس.

الأهلي يستعد اليوم

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم ستنطلق، عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

قد يهمّك أيضاً
الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان

الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور الخروف

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور الخروف

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

وسيخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية، وينتظمون في تدريبات خلال الفترة المقبلة، قبل أن تُغادر البعثة إلى سلوفينيا، لبدء المعسكر الإعدادي، والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق دوري روشن السعودي.

ولم تحسم إدارة النادي، ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، حيث ارتبط اسمها بالعديد من المدربين، ومن أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو، وتُشير التقارير إلى أن يوسف عنبر سيتولى المهمة بشكل مؤقت.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

التعاقد مع ميندي وفيرمينو

ونجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، حيث ضمت حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

إدوارد ميندي
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم