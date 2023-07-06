الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد اليوم

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024، مساء اليوم الخميس.
وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم ستنطلق، عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.
وسيخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحوصات طبية، وينتظمون في تدريبات خلال الفترة المقبلة، قبل أن تُغادر البعثة إلى سلوفينيا، لبدء المعسكر الإعدادي، والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق دوري روشن السعودي.
ولم تحسم إدارة النادي، ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، حيث ارتبط اسمها بالعديد من المدربين، ومن أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو، وتُشير التقارير إلى أن يوسف عنبر سيتولى المهمة بشكل مؤقت.
ونجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، حيث ضمت حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.