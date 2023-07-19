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للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف

الأهلي يتفق مع السيتي ورياض محرز يخضع للفحص غدًا

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
الأهلي يتفق مع السيتي ورياض محرز يخضع للفحص غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة النادي الأهلي في طريقها لحسم صفقة نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رياض محرز إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يُنهي اتفاقه مع السيتي

وأشارت شبكة “ذا أثلتيك”، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل ضم رياض محرز؛ في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات.

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رياض محرز
محرز مع السيتي – المصدر footmercato

ولفتت إلى أن رياض محرز سيخضع لفحص طبي، يوم غد الخميس، قبل توقيعه على عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم رياضي آخر.

وتؤكد التقارير أن محرز صاحب الـ32 عامًا، اتفق مع مسؤولي النادي الأهلي، على حصوله على راتب سنوي يصل إلى 43 مليون إسترليني.

رياض محرز - الأهلي
محرز مع السيتي – المصدر @RudyGaletti

 رياض محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

رياض محرز
محرز مع السيتي – المصدر @Mahrez22

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