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خلال فترة الانتقالات الصيفية

الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رياض محرز

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رياض محرز
المواطن - فريق التحرير

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رد النادي الأهلي بشكل رسمي على رغبته في ضم الجزائري رياض محرز لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقل الإعلامي عبدالله أحمد تصريحات خالد الهندي نائب رئيس الأهلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “والله شغالين ليل نهار”.

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وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، أن محرز صاحب الـ32 عامًا، وافق على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيحصل على راتب يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

رياض محرز يتخذ قراره 

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن رياض محرز حريص على الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث يعتقد بأن هذا الوقت المناسب لذلك، واتفق بالفعل على جميع الشروط الشخصية مع النادي الأهلي.

رياض محرز
محرز – المصدر @ManCity

وشددت “ذا صن”، على أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا حريص على استمرار محرز، خاصة مع احتمالية رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أنها أكدت أن المهاجم الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل.

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

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