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النصر كان تراجع عن الصفقة بسبب إصابة للاعب مزمنة

الأهلي يخطط لضم حكيم زياش قبل النصر

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
الأهلي يخطط لضم حكيم زياش قبل النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الأمريكي جيمس بينج إن الأهلي يفكر في ضم زياش، في حال تعثرت صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى الراقي.

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رد مثير من حكيم زياش

وفي وقت سابق، رد زياش بصورة غير متوقعة على الأنباء التي تحدثت عن فشل انضمامه إلى نادي النصر بسبب معاناته من إصابة مزمنة.

رياض محرز ضد شيفيلد يونايتد
محرز

وكان أصفر الرياض فكّر في ضم زياش صاحب الـ 30 عامًا حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

النجم المغربي نشر صورة لركبته عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام” قائلًا: “مشاكل في الركبة حقًّا؟!”.

وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعها لتشيلسي، كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

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