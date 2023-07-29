الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة سانت ماكسيمين

تستعد إدارة النادي الأهلي، لحسم صفقة نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، آلان سانت ماكسيمين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

سانت ماكسيمين في طريقه للأهلي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أنه لا شك في انضمام سانت ماكسيمين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشددًا على أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا للغاية.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن سانت ماكسيمين خضع للفحص الطبي منذ 8 أيام، وتم توقيع العقود، ولا توجد أي مشكلة على الإطلاق في الصفقة، وسيعلن الأهلي عن التعاقد معه قريبًا.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أن الإدارة الأهلاوية أرادت الإعلان عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز قبل أي صفقة أخرى، ولكنها باتت جاهزة حاليًا للكشف عن ضم ماكسيمين.

ويلعب ماكسيمين صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، ويمتد تعاقده حتى 2026، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين.

الأهلي يضم رياض محرز

وأعلن النادي الأهلي بالأمس، عن حصوله على توقيع رياض محرز لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026\ 2027، حيث تم الانتهاء من الإجراءات في العاصمة الفرنسية باريس، بعد اجتيازه للفحص الطبي.