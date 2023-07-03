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بعد إنهاء صفقة فيرمينو

الأهلي يستعد للتفاوض مع ألكانتارا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الأهلي يستعد للتفاوض مع ألكانتارا
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بنجم ليفربول، الإسباني تياغو ألكانتارا.

الأهلي يعتزم ضم ألكانتارا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قبل قليل، إلى أن النادي الأهلي أنهى صفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو، ويستعد الآن لبدء المفاوضات مع تياغو ألكانتارا لضمه هذا الصيف.

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وأضاف رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك ناديًا سعوديًّا آخر مهتمًّا بالتعاقد مع ألكانتارا في الميركاتو الحالي، علمًا بأن عقده الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حتى عام 2024.

ألكانتارا
النجم الإسباني – المصدر dailymail

وأثار ألكانتارا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث قام بإزالة اسم الريدز من حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ما فسره البعض باحتمالية رحيله حاليًّا.

وكان النجم الإسباني قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2020، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه ابتعد عن التشكيل الأساسي، وتعرض لإصابات متكررة ما أثر على مشواره مع الريدز.

ألكانتارا
انستفرام النجم الإسباني – المصدر thesun

الأهلي يقترب من ضم فيرمينو

وأشارت تقارير، مساء الاثنين، إلى أن النادي الأهلي أنهى تعاقده مع البرازيلي فيرمينو، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي في دبي.

فيرمينو
فيرمينو – المصدر @FabrizioRomano

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