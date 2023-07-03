الأهلي يستعد للتفاوض مع ألكانتارا

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تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بنجم ليفربول، الإسباني تياغو ألكانتارا.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قبل قليل، إلى أن النادي الأهلي أنهى صفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو، ويستعد الآن لبدء المفاوضات مع تياغو ألكانتارا لضمه هذا الصيف.
وأضاف رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك ناديًا سعوديًّا آخر مهتمًّا بالتعاقد مع ألكانتارا في الميركاتو الحالي، علمًا بأن عقده الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حتى عام 2024.
وأثار ألكانتارا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث قام بإزالة اسم الريدز من حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ما فسره البعض باحتمالية رحيله حاليًّا.
وكان النجم الإسباني قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2020، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه ابتعد عن التشكيل الأساسي، وتعرض لإصابات متكررة ما أثر على مشواره مع الريدز.
وأشارت تقارير، مساء الاثنين، إلى أن النادي الأهلي أنهى تعاقده مع البرازيلي فيرمينو، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي في دبي.