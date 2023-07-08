الأهلي يسعى لضم سفيان أمرابط

تلقى نجم فريق فيورنتينا ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، سفيان أمرابط عرضًا للانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يفاوض سفيان أمرابط

وأشارت شبكة “فوت ميركاتو”، إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا للحصول على خدمات سفيان أمرابط هذا الصيف، ولكن اللاعب المغربي يُفضل البقاء في أوروبا على الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

ولفتت، إلى أن سفيان أمرابط وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن الشروط الشخصية لعقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن الأخير لم ينفذ طلبات فيورنتينا بشأن قيمة الصفقة حتى الآن، ما يعرقل إتمام الصفقة.

وقد يتراجع أمرابط عن قراره بالتمسك في اللعب بأوروبا خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب العروض الرسمية، الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.

تألق أمرابط في المونديال

وخطف سفيان أمرابط صاحب الـ26 عامًا، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.

وحاولت العديد من الفرق الأوروبية، ومنها؛ برشلونة، مانشستر يونايتد وتشيلسي في ضم أمرابط بالميركاتو الشتوي، ولكن توقفت الصفقة، وأكدت تقارير مؤخرًا اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه، ولكن دون تحرك فعلي.