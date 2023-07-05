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بعد حسم صفقة فيرمينو

الأهلي يصر على ضم ساديو ماني

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
الأهلي يصر على ضم ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة النادي الأهلي، محاولاتها لضم مهاجم عالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتبط اسمها بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني.

الأهلي يفاوض ساديو ماني

وذكر خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “الأندية السعودية تضغط للتعاقد مع ساديو ماني من بايرن ميونيخ”.

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ساديو ماني
ماني – المصدر @Ekremkonur

وأضاف فابريزيو رومانو: “النادي الأهلي يصر على حسم الصفقة، إذ يريد لم شمل روبرتو فيرمينو وساديو ماني مجددًا.. هناك اهتمام أيضا من أندية أخرى، لكنها لا تزال تنتظر معرفة نوايا اللاعب”.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

ساديو ماني
ماني – المصدر goal

فيرمينو ينضم للأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها.

ورحل فيرمينو صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما سهل من التفاوض معه، حيث وقع في صفقة انتقال حر.

فيرمينو
فيرمينو بعد التوقيع للأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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