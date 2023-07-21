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الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو
المواطن - فريق التحرير

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تأمل إدارة النادي الأهلي في حسم ملف المدير الفني الجديد سريعًا، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

عرض الأهلي لماركو سيلفا

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي قام بتعديل عرضه لماركو سيلفا، بعدما رفض العرض الأول، حيث يرغب في التوقيع معه لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو.

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وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن ماركو سليفا سيتناقش مع مالك نادي فولهام الإنجليزي، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر @RudyGaletti

وأكدت تقارير سابقة أن عقد ماركو سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مستمر حتى يونيو عام 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني، ما يُسهل من رحيله هذا الصيف.

وقدم فولهام مستوى مميزًا مع سيلفا، حيث يتولى تدريبه منذ عام 2021، وقاد الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُنهي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر.

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر dailymail

سباليتي يرفض عرض الأهلي

وكانت الإدارة الأهلاوية قد دخلت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، إلا أنه حسم موقفه بالأمس؛ ورفض التدريب في الخليج حاليًا، لتتجه الإدارة إلى الخيار الثاني وهو سيلفا.

سباليتي
سباليتي

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