الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو

تأمل إدارة النادي الأهلي في حسم ملف المدير الفني الجديد سريعًا، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

عرض الأهلي لماركو سيلفا

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي قام بتعديل عرضه لماركو سيلفا، بعدما رفض العرض الأول، حيث يرغب في التوقيع معه لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى أن ماركو سليفا سيتناقش مع مالك نادي فولهام الإنجليزي، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكدت تقارير سابقة أن عقد ماركو سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مستمر حتى يونيو عام 2024، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه إسترليني، ما يُسهل من رحيله هذا الصيف.

وقدم فولهام مستوى مميزًا مع سيلفا، حيث يتولى تدريبه منذ عام 2021، وقاد الفريق الأول لكرة القدم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يُنهي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز العاشر.

سباليتي يرفض عرض الأهلي

وكانت الإدارة الأهلاوية قد دخلت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، إلا أنه حسم موقفه بالأمس؛ ورفض التدريب في الخليج حاليًا، لتتجه الإدارة إلى الخيار الثاني وهو سيلفا.