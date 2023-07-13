الأهلي يعرض 25 مليون إسترليني على رياض محرز واللاعب يحدد مصيره

جهز النادي الأهلي عرضه للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Athletic الإنجليزية إن الأهلي عرض على مانشستر سيتي 30 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم محرز للراقي مع حصوله على راتب سنوي قدره 25 مليون جنيه إسترليني.

مان سيتي متمسك بـ رياض محرز

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب حسم صفقة محرز عبر موقع “تويتر”، واستعرضوا أبرز أرقامه ومشواره مع مانشستر سيتي، وأشادوا بمستواه، وتمنوا أن ينضم إلى الأهلي؛ ويُساهم في تتويجه بالبطولات.

وتُعد العقبة الوحيدة أمام النادي الأهلي، هي مفاوضاته مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، التي أبدت تمسكها باستمرار محرز في صفوفها، خاصة أن عقده مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

وأكدت تقارير أن رياض محرز، سيحصل على راتب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، حيث إنه يعتقد أن هذا الوقت المناسب للانتقال إلى الشرق الأوسط.