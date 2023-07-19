الأهلي يعرض 25 مليون يورو لضم نجم نيوكاسل

تواصل إدارة النادي الأهلي، محاولاتها لضم مزيد من الصفقات العالمية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، ليرتبط اسمها بنجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

الأهلي يفاوض نيوكاسل

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع إدارة نيوكاسل لضم ماكسيمين، حيث تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 25 مليون يورو للحصول على خدماته هذا الصيف.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد يريد الحصول على مبلغ أكبر، ولكن المفاوضات تتقدم لمراحل حاسمة، كما حدد بديل ماكسيمين، وهو لاعب ليستر سيتي هارفي بارنز.

ويلعب ماكسيمين صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، ويمتد تعاقده حتى 2026، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين.

الأهلي يُدعم صفوفه

وفي حالة إتمام التعاقد مع ماكسيمين، سيكون ثالث صفقة عالمية يضمها النادي الأهلي هذا الصيف، بعد نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، وحارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، إدوارد ميندي.

كما تُشير كافة التقارير إلى أن رياض محرز بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث اتفق مع الإدارة على كافة الشروط الشخصية، كما وصلت لمفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي.