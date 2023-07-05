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كصفقة انتقال حر قادمًا من ليفربول

الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن إتمام تعاقده مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق كصفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تعاقد النادي مع النجم البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا ليكون ثاني صفقة يضمها النادي بعد ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

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وسبق لـ النجم البرازيلي اللعب في صفوف فريق هوفنهايم الألماني خلال الفترة من 2011 إلى 2015 ثم اللعب مع ليفربول خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

ألقاب فيرمينو

وفاز فيرمينو مع ليفربول بـ 7 ألقاب وهم الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

روبيرتو فيرمينو - فيرمينيو - أهلي جدة - الأهلي - خالد العيسى

ويسعى النادي الأهلي بقيادة خالد العيسى إلى تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات، كما يبحث النادي حاليًّا عن التعاقد مع مدرب خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

روبيرتو فيرمينو - فيرمينيو - أهلي جدة - الأهلي - خالد العيسى

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