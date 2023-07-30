الأهلي يعلن ضم ألان ماكسيمين رسميًا

أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي ألان ماكسيمين قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حتى صيف عام 2026.

ونشر حساب الأهلي في موقع ” إكس” مقطع فيديو لارتداء اللاعب الفرنسي قميص الراقي بعنوان : ” لأننا لا نقبل إلا بالأفضل، وقع عليه الاختيار”.

كما أعلن النادي أن مراسم التوقيع جرت في النمسا بحضور يزن الشريف الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي.

ألان ماكسيمين

وفي وقت سابق، أشار نادي نيوكاسل عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، إلى أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ 26 عامًا أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوف الأهلي، ووجه له الشكر على كل ما قدمه مع الفريق، وتمنى له التوفيق في مستقبله.

ولعب اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الغينية، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، ويمتد تعاقده حتى 2026، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين.

ونجحت الإدارة الأهلاوية في ضم أكثر من صفقة عالمية؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقدت مع حارس تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

كما أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، قبل أن يحسم صفقة نجم نيوكاسل.