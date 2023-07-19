الأهلي يكتسح شتولفيلدن وديًا بـ18 هدفًا

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد شتولفيلدن النمساوي الودية، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، بتحقيق الراقي لفوز كاسح بنتيجة 18\0.

الأهلي يتقدم بـ10 أهداف

وبدأ الأهلي المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب شتولفيلدن، بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سيمحان النابت وفيرمينو.

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيطرته على أحداث الشوط الأول ضد شتولفيلدن، ونجح في التقدم بـ10 أهداف دون رد، في أولى مبارياته الودية بمعسكر النمسا.

وجاءت أهداف الراقي عن طريق؛ هدف لكل من؛ رياض بودبوز وعلي الأسمري، وثنائية سجلها روبرتو فيرمينو، فيما نجح في إحراز هاتريك خلال حداث الشوط الأول كل من؛ فهد الرشيدي وسميحان النابت.

تألق مستمر

وفي الشوط الثاني، بدأ الراقي بالتشكيل التالي؛ محمد الربيعي، عبدالله مسعود، مناف أبو يايبس، بندر الشمراني، أحمد كسارة، محمد المجحد، زياد الجهني، حسن العلي، مراد خضري وماركوس أمارال.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل 8 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، بينهم 6 أهداف عن طريق مراد خضري، فيما أحرز بندر الشمراني هدفًا وعبدالله المقرن آخر.