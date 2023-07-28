الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع رياض محرز

أعلن النادي الأهلي، تفاصيل التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

رياض محرز أهلاوي

ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع “تويتر”، صورة لرياض محرز بعد توقيع العقود لمدة 4 سنوات حتى نهاية الموسم الرياضي 2026\ 2027، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه، أن إجراءات التعاقد مع نجم مانشستر سيتي تمت في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما خضع محرز صاحب الـ32 عامًا لفحوصات طبية هناك، واجتازها بنجاح.

ومن المتوقع أن يلتحق رياض محرز، بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام في النمسا حاليًا، والاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، والذي سيبدأه في شهر أغسطس المقبل.

محرز مع السيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.