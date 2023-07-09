الأهلي ينتظر تعثر بيراميدز للتتويج بالدوري المصري

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعثر بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، أملًا في حصد لقب الدوري المصري لكرة القدم رسميًا.

الفوز ضد الاتحاد السكندري

ولعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري بالأمس، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 75 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتبقى له 3 مواجهات.

تعثر بيراميدز يمنح الأهلي اللقب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، مساء يوم غد الاثنين، وفي حالة تعثره بالتعادل أو الخسارة، سيتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه.

وتأمل الجماهير الأهلاوية في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حتى يدخل اللاعبون مباراة القمة المرتقبة ضد الزمالك بمعنويات مرتفعة، والاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري المصري الغائب عن خزائن النادي آخر موسمين.

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك المؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.