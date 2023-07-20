Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
أبدت الإدارة موافقتها على رحيله

الأهلي ينتظر عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
الأهلي ينتظر عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد انتقال حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون تايم إف إم، أن محمد الشناوي تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي بشأن احتمالية وجود عرض؛ للرحيل إلى دوري روشن السعودي هذا الصيف.

قد يهمّك أيضاً
رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة

رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

وأوضح أن الإدارة استفسرت من المدير الفني السويسري مارسيل كولر بشأن رغبة الشناوي في الرحيل، بعد تقديم كل ما لديه مع الفريق وتضحيته كثيرًا للنادي، وأكد بأنه موافق على رحيله حال وصول عرض رسمي، تقديرًا لما قدمه.

وبشأن موعد وصول عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي، قال شوبير: “الأمر متوقف على مفاوضات النادي مع الإسباني ديفيد دي خيا، وحتى هذه اللحظة لم يصل للأهلي العرض، حيث إن الحديث بين الحارس ومسؤولي العالمي”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

تألق محمد الشناوي مع الأهلي

ولعب الشناوي في فريق الشباب بالنادي الأهلي، قبل أن يلعب في أندية طلائع الجيش، حرس الحدود وبتروجيت، وعاد إليه مجددًا في صيف عام 2016، وشارك معه في 259 مباراة طوال مسيرته، ولم تهتز شباكه في 148 لقاء.

وحصد محمد الشناوي مع الأهلي لقب الدوري المصري 6 مرات، دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، كأس السوبر المصري 4 مرات، كأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة