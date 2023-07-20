الأهلي ينتظر عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد انتقال حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون تايم إف إم، أن محمد الشناوي تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي بشأن احتمالية وجود عرض؛ للرحيل إلى دوري روشن السعودي هذا الصيف.

وأوضح أن الإدارة استفسرت من المدير الفني السويسري مارسيل كولر بشأن رغبة الشناوي في الرحيل، بعد تقديم كل ما لديه مع الفريق وتضحيته كثيرًا للنادي، وأكد بأنه موافق على رحيله حال وصول عرض رسمي، تقديرًا لما قدمه.

وبشأن موعد وصول عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي، قال شوبير: “الأمر متوقف على مفاوضات النادي مع الإسباني ديفيد دي خيا، وحتى هذه اللحظة لم يصل للأهلي العرض، حيث إن الحديث بين الحارس ومسؤولي العالمي”.

تألق محمد الشناوي مع الأهلي

ولعب الشناوي في فريق الشباب بالنادي الأهلي، قبل أن يلعب في أندية طلائع الجيش، حرس الحدود وبتروجيت، وعاد إليه مجددًا في صيف عام 2016، وشارك معه في 259 مباراة طوال مسيرته، ولم تهتز شباكه في 148 لقاء.

وحصد محمد الشناوي مع الأهلي لقب الدوري المصري 6 مرات، دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، كأس السوبر المصري 4 مرات، كأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية.