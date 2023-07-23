الأهلي ينسحب من صفقة ساديو ماني

ابتعد النادي الأهلي عن سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ساديو ماني خارج حسابات الأهلي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة النادي الأهلي قررت سحب المفاوضات مع ساديو ماني، بعد الاتفاق مع نجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي النصر الآن يطمح لحسم صفقة ساديو ماني، حيث تتقدم المفاوضات، وذلك على الرغم من الطلبات الضخمة للاعب السنغالي، وستستمر المحادثات هذا الأسبوع.

وكان الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، قد أكد اليوم أن النصر اقترب من ضم ساديو ماني، وجهز مسؤوليه العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

الأهلي يقترب من ماكسيمين

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن سانت ماكسيمين حسم موقفه، وقرر الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخضع بالفعل للفحوصات الطبية، تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا.

ويلعب ماكسيمين صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، ويمتد تعاقده حتى 2026، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين.