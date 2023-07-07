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لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي متمسك بضم رياض محرز

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن رياض محرز توصل لاتفاق كامل مع النادي الأهلي؛ لتمثيله في الموسم الرياضي الجديد.

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رياض محرز
محرز – المصدر @RudyGaletti

وأوضح رودي جاليتي، أن النادي الأهلي سيستمر في مفاوضاته مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، في محاولة لإقناعها بالحصول على خدمات رياض محرز، ولكن حتى الآن يبدو الأمر صعبًا للغاية.

واختتم جاليتي تغريدته بالتأكيد على أن المهاجم الجزائري جاهز للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أن الأمر متروك حاليًا لإدارة مانشستر سيتي الإنجليزي.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

وكانت تقارير قد أكدت أن محرز صاحب الـ32 عامًا، وافق على الانضمام للأهلي، وسيحصل على راتب يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث إنه يعتقد أن هذا الوقت المناسب للانتقال إلى الشرق الأوسط.

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
محرز

الأهلي يُدعم صفوفه

على الجانب الآخر، نجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، حيث ضمت حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول السابق، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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