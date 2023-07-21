الأهلي يودع عمر السومة

ودع النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة وذلك بعد انضمامه رسميًا لنادي العربي القطري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب السوري مع الراقي.

وأعلن النادي العربي القطري، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع عمر السومة، حيث سيُمثل الفريق لمدة موسمين حتى عام 2025، وذلك بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

أرقام عمر السومة

واستعرض حساب النادي الأهلي، أبرز أرقام السومة مع الراقي، حيث شارك في 246 مباراة، وسجل 195 هدفًا، وتوج بكأس ولي العهد في 2015، والثلاثية التاريخية في 2016، دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك السومة في 180 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وسجل 144 هدفًا، ولعب 15 لقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 12 هدفًا، كما هز الشباك 12 مرة في كأس ولي العهد.

وسجل عمر السومة هدفًا في مباراة بكأس السوبر السعودي، وشارك في 6 مباريات بالبطولة العربية، وهز الشباك مرتين، فيما نجح في تسجيل 24 هدفًا خلال 34 مباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.