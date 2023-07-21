Icon

المنافسة: 10 ملايين ريال غرامة لشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن Icon العربي يضم عمر السومة حتى 2025 Icon الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو Icon خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى Icon خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بتعظيم محبة الله Icon المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين Icon جدها اغتصبها وأمها تسترت.. تفاصيل صادمة في قضية الطفلة اللبنانية لين Icon الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز Icon جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي Icon موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح

الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير الأهلاوية الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رياض محرز في الميركاتو الصيفي الحالي.

التجهيز لجلسة تصوير رياض محرز

وأشار الإعلامي فيصل الزهراني عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن مصور النادي الأهلي توجه إلى فرنسا، لعمل جلسة تصور لرياض محرز، استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

1.67 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء للسعودية خلال النصف الأول من 2023

1.67 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء للسعودية خلال النصف الأول من 2023

رياض محرز
محرز مع مانشستر سيتي

 

وكان موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، قد أكد أن رياض محرز سينضم إلى دوري روشن السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن إتمام الصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن صفقة انتقال محرز صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في طريقها للحسم بشكل نهائي، كما أن اللاعب الجزائري نجح في اجتاز الفحص الطبي في باريس.

رياض محرز
محرز مع مانشستر سيتي – المصدر @FabrizioRomano

محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

رياض محرز
محرز مع مانشستر سيتي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم