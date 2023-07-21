الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز

تترقب الجماهير الأهلاوية الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رياض محرز في الميركاتو الصيفي الحالي.

التجهيز لجلسة تصوير رياض محرز

وأشار الإعلامي فيصل الزهراني عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن مصور النادي الأهلي توجه إلى فرنسا، لعمل جلسة تصور لرياض محرز، استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، قد أكد أن رياض محرز سينضم إلى دوري روشن السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن إتمام الصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن صفقة انتقال محرز صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في طريقها للحسم بشكل نهائي، كما أن اللاعب الجزائري نجح في اجتاز الفحص الطبي في باريس.

محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.