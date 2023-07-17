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أملًا في حسم الصفقة سريعًا

الأهلي يُقدم عرضه الرسمي لضم رياض محرز اليوم

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الأهلي يُقدم عرضه الرسمي لضم رياض محرز اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة النادي الأهلي، لحسم صفقة نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يُقدم عرضًا لمانشستر سيتي

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع نادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ إلا أن إدارة الأهلي تُصر على الحصول على خدماته.

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رياض محرز
محرز – المصدر @FabrizioRomano

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن عرض النادي الأهلي الرسمي، من أجل التعاقد مع رياض محرز؛ سيصل إلى إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين، في ظل تمسكه بحسم الصفقة هذا الصيف.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن النادي الأهلي يسعى للتوقيع مع رياض محرز لمدة 4 سنوات، موضحة أن العرض الذي سيصل إلى مانشستر سيتي سيكون بقيمة 20 مليون يورو؛ وذلك لشراء المدة المتبقية في عقده.

رياض محرز - الأهلي
محرز – المصدر @RudyGaletti

رياض محرز مع مانشستر سيتي

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 78 مرة، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

وخاض رياض محرز 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع بطولات الموسم الرياضي الماضي، وسجل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتوج معه بالثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

رياض محرز
محرز – المصدر espn

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