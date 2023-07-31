الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين الأهلي والهلال، من أجل التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام ماركو فيراتي

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين: “الهلال ليس النادي السعودي الوحيد الذي يحاول ضم لاعب وسط باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، فالأهلي أيضًا بدأ المفاوضات”.

وأضافت: “سيكون لدى فيراتي حرية اختيار الفريق السعودي الذي سينتقل إليه، إذا تمكن النادي الباريسي من التوصل إلى اتفاق مع مسؤوليه، الهلال توصل بالفعل لاتفاق معه، لكن الأهلي أقحم نفسه بشكل ملموس للفوز بالصفقة”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الفرنسية: “المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ماتياس يايسله يستعد للاتصال بماركو فيراتي في الساعات المقبلة”.

وكان ماركو فيراتي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026.

تدعيمات الأهلي والهلال

ونجح الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية حتى الآن، حيث ضم 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهم؛ إدوارد ميندي “تشيلسي”، روبرتو فيرمينو “ليفربول”، رياض محرز “مانشستر سيتي”، وسانت ماكسيمان “نيوكاسل”.

على الجانب الآخر، تمكنت الإدارة الهلالية من حسم أكثر من صفقة مميزة، ومنها؛ مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، نجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز، ونجم زينيت سان بطرسبورج، البرازيلي مالكوم.