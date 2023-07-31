Icon

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين Icon اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي Icon بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 Icon بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية Icon أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة Icon السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة Icon جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية Icon الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية

الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين الأهلي والهلال، من أجل التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام ماركو فيراتي

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين: “الهلال ليس النادي السعودي الوحيد الذي يحاول ضم لاعب وسط باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، فالأهلي أيضًا بدأ المفاوضات”.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مخالف روج الحشيش والإمفيتامين في الباحة

القبض على مخالف روج الحشيش والإمفيتامين في الباحة

قصة نجاح عايش السفياني في إنتاج العسل الطائفي

قصة نجاح عايش السفياني في إنتاج العسل الطائفي

وأضافت: “سيكون لدى فيراتي حرية اختيار الفريق السعودي الذي سينتقل إليه، إذا تمكن النادي الباريسي من التوصل إلى اتفاق مع مسؤوليه، الهلال توصل بالفعل لاتفاق معه، لكن الأهلي أقحم نفسه بشكل ملموس للفوز بالصفقة”.

ماركو فيراتي
فيراتي – المصدر @FabrizioRomano

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الفرنسية: “المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ماتياس يايسله يستعد للاتصال بماركو فيراتي في الساعات المقبلة”.

وكان ماركو فيراتي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026.

الهلال - ماركو فيراتي
ماركو فيراتي – المصدر @RudyGaletti

تدعيمات الأهلي والهلال

ونجح الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية حتى الآن، حيث ضم 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهم؛ إدوارد ميندي “تشيلسي”، روبرتو فيرمينو “ليفربول”، رياض محرز “مانشستر سيتي”، وسانت ماكسيمان “نيوكاسل”.

على الجانب الآخر، تمكنت الإدارة الهلالية من حسم أكثر من صفقة مميزة، ومنها؛ مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، نجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز، ونجم زينيت سان بطرسبورج، البرازيلي مالكوم.

رياض محرز نجم الأهلي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم