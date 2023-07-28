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الأهلي يُنهي اتفاقه مع ماتياس يايسله

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
الأهلي يُنهي اتفاقه مع ماتياس يايسله
المواطن - فريق التحرير

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اقترب النادي الأهلي من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والتعاقد مع مدرب سالزبورج، الألماني ماتياس يايسله.

الأهلي يتفق مع ماتياس يايسله

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن ماتياس يايسله وافق على عرض النادي الأهلي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وسوف يوقع على العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأشار سانتي أونا عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن ماتياس يايسله، سوف يوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم رياضي آخر.

ماتياس يايسله
يايسله – المصدر @Santi_J_FM

وفي السياق ذاته، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الأهلي توصل لاتفاق مع يايسله، وسيكون المدرب الجديد للفريق، مشددًا على أن الصفقة في مراحلها النهائية، ويُمكن إتمامها بنهاية الأسبوع الحالي.

ويملك ماتياس يايسله مسيرة مبشرة، حيث أشرف على تدريب ليفيرنج فريق الدرجة الثانية النمساوي، ودرب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، ويقود سالزبورج النمساوي منذ عام 2021.

ماتياس يايسله
يايسله

استعدادات الأهلي للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا تحضيرًا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث تأمل الإدارة في الظهور بشكل مميز، بعد الهبوط الصادم لدوري يلو بالموسم الماضي.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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