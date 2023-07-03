الأهلي يُنهي صفقة فيرمينو

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يبدو أن النادي الأهلي، اقترب من حسم صفقة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن النادي الأهلي يجري محادثات مع فيرمينو، وقدم له عرضًا رسميًا بالانتقال إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، وينتظر رد اللاعب النهائي، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي.
وأكد الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن فيرمينو تعاقد مع النادي الأهلي رسميًا، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.
وفي حالة تعاقد النادي الأهلي مع النجم البرازيلي؛ سيكون ثاني صفقات الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نجح في ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي.
وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، ولكن لم تتطور المحادثات مع أي ناد حتى الآن، الأمر الذي قربه من الانضمام إلى دوري روشن.
ورحل النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.