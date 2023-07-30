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خلال مشاركته في مهرجان جرش الدولي

الأوركسترا والكورال السعودي يصدع في الأردن بـ فوق هام السحب

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
الأوركسترا والكورال السعودي يصدع في الأردن بـ فوق هام السحب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد مبهجة للأوكسترا والكورال الوطني السعودي، خلال مشاركته في مهرجان جرش الدولي.

الكورال الوطني

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الكورال الوطني السعودي وهو يغني أغنية فوق هام السحب.

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فوق هام السحب

وأغنية فوق هام السحب هي أغنية وطنية سعودية للفنان محمد عبده، كتب كلماتها الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ولحنها محمد عبده، وقد غناها محمد عبده في افتتاح إستاد الملك فهد الدولي عام 1987م.

وتعد أغنية فوق هام السحب من أشهر الأغاني الوطنية التي يرددها السعوديون في مناسباتهم واحتفالياتهم، وذكر الفنان محمد عبده بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد طلب منه أن يغنيها في أي حفل ومهرجان جماهيري؛ نظرًا لمكانتها بين الناس.

 

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