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نسبة التخلص من النفايات المنزلية في الحاوية العامة 99%

الإحصاء: 49% نسبة اعتماد الأسر على المياه المعبأة للشرب

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
الإحصاء: 49% نسبة اعتماد الأسر على المياه المعبأة للشرب
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، أن 49.06% هي نسبة اعتماد الأسر على المياه المعبأة؛ بوصفها مصدرًا رئيسيًّا للشرب، و34.34% هي نسبة استخدام أجهزة ترشيد المياه، و28.73% اعتماد الأسر على مياه الشبكة العامة بوصفها مصدرًا رئيسيًّا للشرب.

نسبة التخلص من النفايات

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن 99% هي نسبة التخلص من النفايات المنزلية في الحاوية العامة، وبلغت نسبة الأسر التي لديها اهتمام بالبيئة 84.11%.

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وتفصيلًا أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مسح البيئة المنزلي من عام 2022م.

وتابعت الهيئة وفقا لنتائج مسح البيئة المنزلي، أن المياه المعبأة هي المصدر الرئيسي للمياه المستخدمة للشرب من قِبَل الأسر في السعودية؛ حيث بلغت نسبة الاعتماد عليها 49.06%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 28.73%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 21.66%، ومصادر أخرى بنسبة 0.55%.

استخدام الأجهزة الكهربائية

وأظهرت النتائج أن 34.34% من الأسر تستخدم أجهزة كهربائية أو أدوات لتوفير المياه؛ بينما 65.66% من الأسر لا تستخدم الأجهزة والأدوات المتعلقة بتوفير المياه.

وبيّنت النتائج أن 99.44% من إجمالي الأسر تتخلص من النفايات المنزلية في حاوية النفايات العامة؛ بينما يقوم 0.47% من الأسر بحرق النفايات، كما يقوم 0.06% من الأسر بدفن النفايات، و0.03% من الأسر تتخلص من النفايات بطرق أخرى.

ووفق إنفوجرافيك نشرته الهيئة الخميس؛ فقد بلغت نسبة الأسر التي تقوم بفرز مخلفات الطعام 61.81%، ونسبة الأسر التي لديها اهتمام بالبيئة 84.11%.

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