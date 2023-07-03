الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو قوات الدعم السريع والجيش للتفاوض

أعلن المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بجنوب دارفور، اليوم الاثنين، مبايعته لقوات الدعم السريع والوقوف إلى جانبه.

دعوات للجيش السوداني وقوات الدعم

وقال الناطق باسم المكتب في خطاب مصور إن الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مواصلة التفاوض، كما تدين قتل المدنيين العزل وتدمير المؤسسات الرسمية بالطيران.

ودعت أبناء هذه القبائل بالجيش إلى الانحياز لما سمّته “خيار الشعب”، حيث وقع على البيان 22 مكونًا اجتماعيًا على رأسهم البنى هلبة، والترجم، والهبانية، والفلاته، والمسيرية، والرزيقات والتعايشة.

فيما وثق مقطع فيديو، قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني وهي تسترد اليوم الاثنين، ممتلكات المواطنين من قوات الدعم السريع.

ذكريات أليمة

ومنذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي (2023)، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.

ويزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلًا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.