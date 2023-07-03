Icon

إيكاردي يقترب من دوري روشن Icon برايتون يوقع مع حارس جديد حتى 2028 Icon هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة Icon الحجاج يواصلون التوافد على المدينة المنورة Icon إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة Icon جيرارد مدربًا لـ نادي الاتفاق رسميًا Icon بروزوفيتش للجماهير: اخترت النصر ولا تقلقوا Icon الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو قوات الدعم السريع والجيش للتفاوض Icon النصر يعلن ضم بروزوفيتش رسميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط استرداد ممتلكات المواطنين

الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو قوات الدعم السريع والجيش للتفاوض

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو قوات الدعم السريع والجيش للتفاوض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بجنوب دارفور، اليوم الاثنين، مبايعته لقوات الدعم السريع والوقوف إلى جانبه.

دعوات للجيش السوداني وقوات الدعم

وقال الناطق باسم المكتب في خطاب مصور إن الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مواصلة التفاوض، كما تدين قتل المدنيين العزل وتدمير المؤسسات الرسمية بالطيران.

قد يهمّك أيضاً
10 وظائف شاغرة بهيئة تطوير حائل

10 وظائف شاغرة بهيئة تطوير حائل

حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون الملك سلمان

حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون الملك سلمان

ودعت أبناء هذه القبائل بالجيش إلى الانحياز لما سمّته “خيار الشعب”، حيث وقع على البيان 22 مكونًا اجتماعيًا على رأسهم البنى هلبة، والترجم، والهبانية، والفلاته، والمسيرية، والرزيقات والتعايشة.

فيما وثق مقطع فيديو، قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني وهي تسترد اليوم الاثنين، ممتلكات المواطنين من قوات الدعم السريع.

ذكريات أليمة

ومنذ انطلاق الصراع بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي (2023)، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.

ويزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلًا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة