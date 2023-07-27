الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض

حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي
وثق مقطع فيديو متداول، حضور الإسعاف الطائر لمباشرة حادث مروري وقع عصر اليوم الخميس في الرياض.
وأظهر الفيديو المتداول، الطائرة التابعة للإسعاف الجوي وهي تباشر حادث مروري وقع بطريق أنس بن مالك بحي الياسمين بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبو بكر.
وأشاد رواد موقع “تويتر”، بسرعة استجابة الإسعاف الطائر للحوادث، فقال المغرد راشد: “الإسعاف الطائر مشروع عملاق يساهم في إنقاذ الأرواح وسرعة الوصول للموقع. شكرًا للهلال الأحمر السعودي”.
وأضاف فالح المتيهي: “الحمد لله.. خدمة رائعة تقدمها الدولة للحفاظ على حياة الناس وأرواحهم”.
ولفت العزاني: “دولة بمعنى الكلمة.. الله يعزها ويحفظها ويديم عليها الأمن والأمان”.
فيديو متداول لطائرة تابعة للإسعاف الجوي وهي تباشر حادث مروري عصر اليوم الخميس في #الرياض #السعودية pic.twitter.com/CCP399bYNj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 27, 2023