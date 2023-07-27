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وقع بطريق أنس بن مالك

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، حضور الإسعاف الطائر لمباشرة حادث مروري وقع عصر اليوم الخميس في الرياض.

وأظهر الفيديو المتداول، الطائرة التابعة للإسعاف الجوي وهي تباشر حادث مروري وقع بطريق أنس بن مالك بحي الياسمين بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبو بكر.

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سرعة استجابة الإسعاف الطائر

وأشاد رواد موقع “تويتر”، بسرعة استجابة الإسعاف الطائر للحوادث، فقال المغرد راشد: “الإسعاف الطائر مشروع عملاق يساهم في إنقاذ الأرواح وسرعة الوصول للموقع. شكرًا للهلال الأحمر السعودي”.

وأضاف فالح المتيهي: “الحمد لله.. خدمة رائعة تقدمها الدولة للحفاظ على حياة الناس وأرواحهم”.

ولفت العزاني: “دولة بمعنى الكلمة.. الله يعزها ويحفظها ويديم عليها الأمن والأمان”.

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