طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر منصة أبشر القبض على شخص لترويجه المخدرات وبحوزته أسلحة وذخيرة بالقريات الإطاحة بـ 10 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا قات مخدر مبابي يُغضب لاعبي باريس سان جيرمان وظائف شاغرة لدى روشن للتطوير العقاري الهلال يتحرك لتلبية مطلب جيسوس المسند يوضح سبب ظاهرة عاصوف الجن ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.