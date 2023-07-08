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الإطاحة بـ 10 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا قات مخدر

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
الإطاحة بـ 10 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا قات مخدر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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