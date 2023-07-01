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ضبط 10710 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - واس

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 / 12 / 1444 هـ الموافق 22 / 6 / 2023 م حتى 10 / 12 / 1444هـ الموافق 28 / 6 / 2023م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (10710) مخالفين، منهم (6070) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3071) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1569) مخالفًا لنظام العمل.

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ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (558) شخصًا، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(48%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (62) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33555) وافداً مخالفًا، منهم (28072) رجلاً، و(5483) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (25507) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1621) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6274) مخالفًا.

جرائم موجبة للتوقيف

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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