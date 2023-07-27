نتائج قرعة تصفيات المونديال وكأس آسيا 2027 الإطاحة بـ 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم قات بجازان السجن 15 سنة لمواطن اتخذ شقة وكراً لحيازة وترويج المخدرات أول تغريدة لرئيس النيجر بعد احتجازه في انقلاب عسكري بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية المسجد الحرام يتأهب لاستقبال المعتمرين والمصلين يوم عاشوراء القبض على مواطن يروّج الحشيش وأقراصًا محظورة بحائل “سواني” تطلق علامتها التجارية الجديدة “نوق” الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحة الأقصى
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.