Icon

نتائج قرعة تصفيات المونديال وكأس آسيا 2027 Icon الإطاحة بـ 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم قات بجازان Icon السجن 15 سنة لمواطن اتخذ شقة وكراً لحيازة وترويج المخدرات Icon أول تغريدة لرئيس النيجر بعد احتجازه في انقلاب عسكري Icon بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية Icon المسجد الحرام يتأهب لاستقبال المعتمرين والمصلين يوم عاشوراء Icon القبض على مواطن يروّج الحشيش وأقراصًا محظورة بحائل Icon “سواني” تطلق علامتها التجارية الجديدة “نوق” Icon الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة Icon السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحة الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

الإطاحة بـ 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم قات بجازان

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
الإطاحة بـ 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم قات بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا باسم شؤون الحرمين

ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا باسم شؤون الحرمين

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم