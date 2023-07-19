الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان

ألقت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، القبض على 4 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم القبض على مخالف لأمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وهواتف متنقلة.

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.