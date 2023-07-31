خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران 25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (87) كيلو جرامًا من مادة الحشيش، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.