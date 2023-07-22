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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 5 مواطنين لاتخاذهم 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
الإطاحة بـ 5 مواطنين لاتخاذهم 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (5) مواطنين، لاتخاذهم (3) منازل أوكارًا لترويج (3) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(8,150) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح نارّي وسلاح أبيض ومبالغ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

 

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