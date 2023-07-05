الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بمحافظة جدة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

ترويج في حائل

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.