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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بمحافظة جدة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

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ترويج في حائل

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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