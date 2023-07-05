10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية خلال يوليو النصر سيوقع مع فوفانا لـ3 سنوات متطوعون من مقاعد الدراسة إلى ساحات الحرم لخدمة الحجاج منتخب مصر الأولمبي يتألق مع ميكالي الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كابو فيردي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي فنزويلا وكابو فيردي
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بمحافظة جدة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.
كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.