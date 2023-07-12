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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

الإطاحة بـ 7 يمنيين لتهريبهم 140 كيلو من القات بالعارضة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
الإطاحة بـ 7 يمنيين لتهريبهم 140 كيلو من القات بالعارضة
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (140) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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