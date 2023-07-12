البلاد المالية: إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد الإطاحة بـ 7 يمنيين لتهريبهم 140 كيلو من القات بالعارضة الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الماليزي علاقات التعاون الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية شاغرة 10.819 مصنعًا في السعودية برأس مال 1.4 تريليون ريال استبدال صمام ميترالي لمريضة بدلاً من آخر حيواني زرعته خارج السعودية بدء الفحص المهني لـ 5 تخصصات للعمالة في سريلانكا القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (140) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.