الإطاحة بـ 8 يمنيين لتهريبهم المخدرات في عسير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة سراة عبيدة، لتهريبهم (49.5) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(31,800) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.