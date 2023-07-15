الإطاحة بمروجي الحشيش والشبو المخدر في جدة وجازان

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (10.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
أيضا قبضت شرطة منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.