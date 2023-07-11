الإعلامي عبدالعزيز غزاوي في ذمة الله

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامي الكبير عبدالعزيز غزاوي بعد صراع مع المرض.

وعمل غزاوي بالقسم الاقتصادي في صحيفة “عكاظ” لأكثر من 20 عامًا، قدم خلالها أعمالًا مميزة، كما اهتم بالكتابة عن التكامل الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء السعودية، والمشروعات العملاقة في رؤية 2030.

وفاة عبدالعزيز غزاوي

وفور إعلان نبأ وفاة عبدالعزيز غزاوي، نعى عدد من الإعلاميين والصحفيين الراحل، سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة، ولأسرته الصبر والسلوان.

وقال الصحفي مصطفى الفقيه “انتقل إلى رحمة الله الزميل عبدالعزيز غزاوي الصحفي بجريدتي الاقتصادية وعكاظ بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن كان في العناية المركزة بتخصصي جدة وساءت حالته.. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله وأنار قبره وأسكنه فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون”.

عاشق الصحافة الاقتصادية

فيما نعاه الصحفي بدر الغانمي قائلًا “رحم الله الزميل العزيز عبدالعزيز غزاوي، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وعظم أجر أهله ومُحبيه، عشق الصحافة الاقتصادية وقدم لها عصارة جهده، مترفعًا عن شبهاتها وشهواتها، وكان من الكائنات الخفيفة على القلب أنسًا ومجالسة، يضحك ويُضْحِكُ رغم آلامه التي لا تخفى على معالم وجهه الطيب”.

وقال الدكتور محمد علي الحربي رئيس تحرير مجلة فواصل “وانطفأت شمعة.. يوم حزين.. الأخ والصديق والزميل الصحفي الأستاذ عبدالعزيز غزاوي في ذمة الله.. رحمك الله وثبتك وغفر لك وأكرم منزلك ورفع منزلتك ورزقك لذة النظر إلى وجهه الكريم وألهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان”.

وأضاف: “زاملته في عكاظ سنوات طويلة.. ما عرفته إلا إنسانًا خلوقًا هادئًا صادقًا مجتهدًا.. لا تحرموه من الدعاء بطهر قلوبكم”.