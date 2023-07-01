الإعلان عن موعد قمة الأهلي والزمالك

كشفت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن موعد قمة الأهلي والزمالك المؤجلة، بجانب الإعلان عن مواعيد المباريات المؤجلة للمارد الأحمر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

مباراة الأهلي والزمالك

وأشارت رابطة الأندية المحترفة، إلى أن مبراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم، ستُقام يوم 13 يوليو الجاري، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وقبل قمة الأهلي والزمالك، ينفرد المارد الأحمر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، فيما يقع الفريق الأبيض في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 لقاء.

وسيخوض المارد الأحمر مواجهتين مؤجلتين بجانب قمة الأهلي والزمالك، حيث سيُلاقي بيراميدز يوم 23 يوليو على استاد الدفاع الجوي، فيما يلعب ضد المصري البورسعيدي، يوم 26 يوليو على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة بـ68 نقطة، وبفارق نقطة عن بيراميدز، ثم فيوتشر برصيد 57 نقطة، يليه الزمالك بـ56 نقطة، ثم المصري برصيد 44 نقطة، المقاولون العرب بـ43 نقطة.

وحل إنبي سادسًا برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة عن فاركو والاتحاد السكندري، ثم سموحة برصيد 36 نقطة، يليه البنك الأهلي بـ35 نقطة، سيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي بـ34 نقطة، طلائع الجيش وأسوان بـ33 نقطة، ثم الداخلية وغزل المحلة بـ32 نقطة، وحرس الحدود بـ20 نقطة.