الإفراج عن هانيبال القذافي مقابل الأموال الليبية

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أكدت موكلة هانيبال القذافي أن قاضيًا مقربًا من نبيه بري عرض الإفراج عنه مقابل الأموال الليبية، وفقًا للعربية عاجل.
من المعروف أن هانيبال القذافي أضرب عن الطعام في يونيو احتجاجًا على احتجازه في لبنان دون محاكمة منذ 2015.
ونقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها قولها: إن هانيبال المضرب عن الطعام “يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم”.
ويواجه هانيبال اتهامات في لبنان بإخفاء معلومات عن مصير رجل الدين اللبناني موسى الصدر، الذي اختفى في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.
وذكر نجل القذافي أنه ضحية للظلم وأنه متهم بتهمة لم يقترفها. وكان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.