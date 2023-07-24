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بسبب وقوع اشتباكات جديدة بين السجناء

الإكوادور تشدد الحراسة الأمنية حول سجونها

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
الإكوادور تشدد الحراسة الأمنية حول سجونها
المواطن - فريق التحرير

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شددت الإكوادور، التي شهدت سجونها عمليات قتل عدة، أمس الأحد، التدابير الأمنية في هذه المنشآت بعد وقوع اشتباكات جديدة بين السجناء في غواياكيل (جنوب غرب)، وفق ما أكدت هيئة إدارة السجون في البلد الأمريكي اللاتيني.

الإكوادور تشدد الحراسة

ووفقًا لبيان الهيئة للصحافة فإن إدارة السجون “بالتنسيق مع الشرطة الوطنية والجيش فعّلت البروتوكولات الأمنية على المستوى الوطني في كل مراكز الاعتقال”.

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وأردف وزير الداخلية خوان زاباتا في تغريدة أن البروتوكولات التي تهدف إلى ضمان مراقبة المعتقلين وضبطهم وحماية أمنهم “سارية”.

سجون

وكان قد أفيد بحصول اشتباكات بين السجناء في سجن “غواياس 1” في مدينة غواياكيل الساحلية التي تعدّ إحدى أكثر المدن التي تشهد أعمال عنف في الإكوادور ويتمتع فيها تجار المخدرات بسطوة كبيرة.

إطلاق نار

وسمع دوي إطلاق نار قرب السجن الذي شهد أسوأ مجزرة على خلفية التنافس بين عصابات إجرامية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

سجناء
سجناء

منذ فبراير 2021 سجّلت أكثر من 12 جريمة قتل في السجون أسفرت عن مقتل أكثر من 420 سجينًا في اشتباكات دامية، تخلّلها قطع رؤوس وعمليات إحراق.

وفي حين ترقّبت عائلات أنباء عن أقارب مسجونين، سيّرت دوريات للجيش والشرطة، كما انتشرت سيارات الإسعاف في محيط غواياس 1.

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