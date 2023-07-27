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الإمارات⁩: نتضامن مع ⁧السعودية⁩ ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
الإمارات⁩: نتضامن مع ⁧السعودية⁩ ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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عبرت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع السعودية، في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

الإمارات تعزي السعودية

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة ولشعبها، ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

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وأعلنت وزارة الدفاع، مساء أمس الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 اس ايه”، مساء الأربعاء، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في إفادة مساء أمس، أنه عند الساعة 14:28 من مساء الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، من نوع “إف-15 اس ايه” أثناء مهمة تدريبية، بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

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