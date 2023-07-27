السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ “الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
عبرت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع السعودية، في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة ولشعبها، ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.
وأعلنت وزارة الدفاع، مساء أمس الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 اس ايه”، مساء الأربعاء، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في إفادة مساء أمس، أنه عند الساعة 14:28 من مساء الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، من نوع “إف-15 اس ايه” أثناء مهمة تدريبية، بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.