الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين

تتزايد نداءات أهالي الداير في محافظة جازان، للمطالبة بتحسين خدمات الإنترنت، ورفع جودتها وتقوية شبكة الاتصال، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الأحمال من داخل وخارج المنطقة، للاستمتاع بالإجازة الصيفية في أجواء باردة.

الخدمة ضعيفة

بدوره، قال أحد أهالي محافظة الداير بجازان في لقاء مع قناة الإخبارية: إن الخدمة ضعيفة ولا يستطيع الشخص أن يتواصل مع أصدقائه بالشكل المطلوب، فضلًا عن عدم القدرة على فتح كثير من المواقع، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت أمرًا هامًّا في الحياة اليومية.

وأشار الشاب إلى وجود عدد من الأبراج بالمنطقة، لكنه لا يعلم إذ كانت تعمل أم لا، وعما إذا كانت يجري لها أعمال الصيانة اللازمة أم لا.

شبكات دي إس إل

كما لفت الشاب إلى معاناة الأهالي من عدم وجود شبكات دي إس إل، وشبكات أرضية ترتقي لطموحات السكان، إذ يضطر الأهالي للاشتراك في باقات الإنترنت باهظة الثمن، وتنفذ بشكل سريع دون الاستفادة منها.

على صعيد آخر، أوضح الأهالي أن معاناتهم مع خدمة الإنترنت لا تتزامن مع فصل الصيف بحسب، بل تتزامن أيضًا مع تقديم الكليات والمعاهد والجامعات، استعدادًا للعام الدراسي القادم، ومن ثم استئناف الدراسة عبر نظام التعليم عن بعد.

الإهمال

من جانبه، أضاف عبده قائلًا: شبكات الاتصال في محافظة الحرث أيضًا تشكو الإهمال، فهناك ضعف في الاتصال والإنترنت وللأهالي عدة شكاوى ومطالبات حول هذا الموضوع، فيما علق آخر: الله المستعان مدري متى تصير الداير مثل باقي السعودية.