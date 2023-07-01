الإنتر يوافق على عرض النصر الأخير لضم بروزوفيتش

حسم نادي إنتر ميلان الإيطالي، موقفه من العرض الأخير المقدم من النصر، للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنتر ميلان يوافق على العرض

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن بروزوفيتش أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما وافق إنتر بالفعل على آخر عرض.

وأضاف: “مسؤولو إنتر ميلان أعطوا موافقتهم لنادي النصر على إبرام الصفقة مقابل 18 مليون يورو، وعلى النادي السعودي الآن تحديد التفاصيل النهائية مع اللاعب ما بين اليوم وغدًا للحصول على الموافقة النهائية منه”.

بروزوفيتش يجتمع مع مسؤولي النصر

وفي السياق ذاته، أكد موقع “فوتبول إيطاليا”، أن بروزوفيتش شوهد في العاصمة الفرنسية باريس مع مسؤولي نادي النصر، من أجل التفاوض حول الانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

ولفت الموقع الإيطالي، إلى أن قناة “الرياضية” السعودية نشرت صورة للنجم الكرواتي في فندق “شانجريلا” في باريس، حيث كان على ما يبدو يستعد للقاء ممثلي نادي النصر.

وتابع: “التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية لعبت دورًا في تأخر إتمام الصفقة، حيث اتفق النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب لمدة 3 سنوات، ثم طلب بروزوفيتش 100 مليون يورو في 3 مواسم”.

وجاء في ختام التقرير: “ولاحقًا قرر النصر فجأة تخفيض سعر الشراء المتفق عليه مع إنتر إلى 13 مليون يورو، إضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، وزاد ذلك السعر الليلة الماضية إلى 17 لـ18 مليون يورو”.