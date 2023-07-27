“الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني

قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الثاني من العام 2023م.

أرباح مصرف الإنماء

وأوضح مصرف الإنماء، في بيان له على “تداول”، أنه سيتم توزيع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني بواقع 0.30 ريال للسهم.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86%.